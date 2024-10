Tvpertutti.it - GF, Lorenzo Spolverato finge: Iago contro Beatrice e Cesara

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al Grande Fratello, si è ormai delineata una chiara rivalità traGarcia e. Le tensioni tra i due concorrenti sono diventate uno degli elementi centrali del reality, alimentate dalle critiche pungenti dell'attore de Il Segreto, che non perde occasione per attaccare. Secondo Garcia,starebbe giocando un ruolo ben preciso all'interno della casa del Grande Fratello, più da attore che da concorrente sincero. Lo spagnolo è convinto che il giovane stia seguendo una strategia calcolata, facendo di tutto per essere sempre al centro dell'attenzione e per garantirsi clip che lo portino sotto i riflettori durante le puntate in diretta. La sua sete di visibilità è evidente anche da parte dei telespettatori, tanto che il modello sembrerebbe cambiare atteggiamento e approccio in base a chi lo circonda, pur di attirare gli occhi su di sè.