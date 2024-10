Nerdpool.it - FUORI LE PALLE di Victoire Tuaillon: recensione

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)le(Les couilles sur la table), della giornalista francese, è uno di quei libri che tutti dovrebbero leggere, per capire per davvero che cosa sia la dominazione maschile. Edito Add Editore, affronta i temi più attuali e controversi sulla mascolinità, in un racconto teso a capirne meccanismi e conseguenze. Trama Che cosa vuol dire essere uomo oggi?indaga l’aspetto storico, sociale, filosofico e filologico del dominio maschile, affrontando i temi più attuali e controversi della mascolinità in un racconto teso a capirne meccanismi e conseguenze.