Francia, L’Equipe rivela: famiglia Arnault e Red Bull vicini all’acquisto del Paris FC (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova vita all’orizzonte per il Paris FC, club francese che attualmente milita in Ligue 2. Come anticipato da L’Equipe, la famiglia Arnault, la più ricca di tutta la Francia – “capitanata” da Bernard, che guida il gruppo LVMH – è infatti vicina all’acquisto del club. Secondo il quotidiano, l’attuale proprietario, Pierre Ferracci, manterrà comunque il 30% del capitale fino al 2027, mentre alla famiglia Arnault andrà per il momento circa il 55%. E al restante 15%? Parteciperà il gruppo Red Bull, già protagonista nel calcio e proprietario di numerosi club sparsi per il globo. In attesa del passaggio di proprietà, il Paris FC si gode la vetta della classifica – a +2 su Lorient e Dunkerque – ed ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2026 del tecnico Stephane Gilli. Francia, L’Equipe rivela: famiglia Arnault e Red Bull vicini all’acquisto del Paris FC SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova vita all’orizzonte per ilFC, club francese che attualmente milita in Ligue 2. Come anticipato da, la, la più ricca di tutta la– “capitanata” da Bernard, che guida il gruppo LVMH – è infatti vicinadel club. Secondo il quotidiano, l’attuale proprietario, Pierre Ferracci, manterrà comunque il 30% del capitale fino al 2027, mentre allaandrà per il momento circa il 55%. E al restante 15%? Parteciperà il gruppo Red, già protagonista nel calcio e proprietario di numerosi club sparsi per il globo. In attesa del passaggio di proprietà, ilFC si gode la vetta della classifica – a +2 su Lorient e Dunkerque – ed ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2026 del tecnico Stephane Gilli.e ReddelFC SportFace.

