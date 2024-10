Fiamme in uno stabile in disuso domate dall'intervento dei vigili del fuoco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È scattato intorno alle ore 8.45 di mercoledì 9 ottobre l'intervento dei vigili del fuoco a Pescantina, per l'incendio di un edificio abbandonato situato in via Nogara. Veronasera.it - Fiamme in uno stabile in disuso domate dall'intervento dei vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È scattato intorno alle ore 8.45 di mercoledì 9 ottobre l'deidela Pescantina, per l'incendio di un edificio abbandonato situato in via Nogara.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Persone isolate”. Maltempo Italia - frana blocca tutto : vigili del fuoco al lavoro senza sosta - I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per valutare le condizioni del terreno e cercare vie alternative per raggiungere gli isolati. In conclusione, il maltempo ha messo a dura prova non solo Masone ma tutta la Liguria, evidenziando la vulnerabilità del territorio italiano agli eventi climatici estremi. (Caffeinamagazine.it)

Due uomini rimangono bloccati sotto il ponte di Alzano con il fiume in piena : salvati dai vigili del fuoco - I vigili del fuoco hanno salvato due uomini rimasti bloccati sotto il ponte di Alzano Lombardo (Bergamo) durante il temporale dell'8 ottobre. Il fiume Serio era in piena e ha rischiato di travolgerli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Camper in fiamme a Civitavecchia : Vigili del Fuoco evitano il disastro - L’intervento rapido e coordinato ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Tuttavia, la tempestività dell’azione ha impedito il propagarsi dell’incendio e garantito la messa in sicurezza dell’intera area. Un intervento risolutivo Grazie alla rapida risposta dei Vigili del Fuoco, è stato evitato un potenziale disastro, e l’area è stata ... (Ilfaroonline.it)