Festa Roma domani omaggio di Alice nella città a Christopher Reeve

Roma, 9 ott. (askanews) – domani a Roma l'omaggio di Alice nella città al grande attore e attivista Christopher Reeve, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte, con la proiezione speciale dell'atteso documentario "Super/Man: The Christopher Reeve Story" alle ore 20.30 al Cinema Adriano di Roma alla presenza dei due registi Ian Bonhote e Peter Ettedgui e di Matthew Reeve, figlio di Christopher Reeve. "Super/Man: The Christopher Reeve Story" offre un ritratto intimo della vita di Reeve, con immagini inedite, interviste ai tre figli William, Matthew e Alexandra e testimonianze di grandi attori hollywoodiani che erano colleghi e amici di Reeve come Susan Sarandon, Glenn Close e Robin Williams, al quale era legatissimo, che ne descrivono il percorso personale e professionale. L'evento è organizzato in collaborazione con Warner Bros.

