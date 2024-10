Femminicidio a San Felice a Cancello: uomo strangola la moglie di 24 anni davanti ai figli piccoli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Intorno alle ore 5 di questa mattina, a San Felice a Cancello, l'ennesimo caso di Femminicidio da registrare.Un cittadino albanese, classe 1994, domiciliato proprio a San Felice a Cancello Ilmattino.it - Femminicidio a San Felice a Cancello: uomo strangola la moglie di 24 anni davanti ai figli piccoli Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Intorno alle ore 5 di questa mattina, a San, l'ennesimo caso dida registrare.Un cittadino albanese, classe 1994, domiciliato proprio a San

