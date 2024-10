Ilfattoquotidiano.it - Ero all’audizione dei familiari delle vittime Covid: ho una domanda per Conte

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre alle ore 19, ho partecipato insieme a Ivan Mascheretti – in qualità di Consigliere dell’Associazionesereniesempreuniti –dell’avvocata Consuelo Locati presso la “Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” a Palazzo San Macuto, Roma. L’audizione serviva per fare il punto su quello che è successo, in particolare nella prima ondata della pandemia del marzo 2020. Ho ascoltato con entusiasmo, ed in alcuni momenti anche con emozione, il racconto puntuale dei fatti svoltisi nella bergamasca, vero cimitero a cielo aperto.