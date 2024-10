Entrano nella cabina di guida del treno e muovono pulsanti per fare video su TikTok: individuati e multati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'episodio, ricostruito dalla polizia ferroviaria, vede protagonisti due giovani in provincia di Foggia. Proprio il video sui social però ha portato alla luce la loro bravata perché è stato segnalato alle forze dell'ordine. Fanpage.it - Entrano nella cabina di guida del treno e muovono pulsanti per fare video su TikTok: individuati e multati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'episodio, ricostruito dalla polizia ferroviaria, vede protagonisti due giovani in provincia di Foggia. Proprio ilsui social però ha portato alla luce la loro bravata perché è stato segnalato alle forze dell'ordine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ci siamo buttati a terra” : entrano in moto sul campo e sparano - l’agguato di due sicari durante una partita di calcio – Video - Vi salutiamo e chiudiamo qua la trasmissione a causa di questo evento che non ha avuto un esito tragico perché coloro che sono venuti per diffondere il panico non hanno raggiunto il loro obiettivo”. Una semplice partita di calcio locale in Ecuador si è trasformata in una terribile caccia all’uomo. Durante la gara tra Nuevo Coca e Chimborazo disputata a El Coca (conosciuta come la città di Puerto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Banda di ladri ripresa in video - entrano in un parco poi fuggono via - Banda di ladri desiste dal furto in un appartamento, la sequenza ripresa dalle telecamere di sorveglianza private. . E' accaduto a Pagani, giorni fa, in via Tommaso Fusco, dove quattro persone - volto coperto e cappellino - hanno provato a raggiungere le abitazioni di un parco condominiale. Uno di. (Salernotoday.it)

Venezuela al voto - gli elettori rientrano in massa via lago Maracaibo | VIDEO - A diverse ore dall'apertura ufficiale delle urne, gli elettori hanno iniziato a popolare i seggi. Code si sono create dinanzi agli edifici che ospitano le urne, come testimoniano numerosi video comparsi in rete. Si celebra oggi in Venezuela uno degli appuntamenti elettorali più attesi della regione. (Iltempo.it)