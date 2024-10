Empoli, atti osceni ai giardinetti: ripreso dalla telecamera. Viale Buozzi senza pace (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Empoli, 9 ottobre 2024 – Dopo le immagini di scambi di droga e consumo di stupefacenti sulle panchine del parco ecco l’ultimo ritratto della vergogna immortalato da una telecamera di Viale Buozzi. Un giovane di origine straniera, alle 18 di lunedì scorso, nel parco della Rimembranza, prima inizia ad urlare, e poi si esibisce in atti osceni davanti alle auto in transito, ai passanti e ai residenti. L’uomo, senza alcun pudore mostra i genitali in pieno giorno nei giardinetti, a pochi metri dai giochi per i bambini. Dietro di lui – si vede nel filmato – lungo la pista pedociclabile passeggiano delle persone e lungo la strada transitano alcune auto. Lui, incurante del luogo e della situazione, continua la sua ’esibizione’. Dopodiché attraversa la strada, dove dall’altra parte c’è un’auto rossa di piccola cilindrata: chi è alla guida lo fa salire. Lanazione.it - Empoli, atti osceni ai giardinetti: ripreso dalla telecamera. Viale Buozzi senza pace Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Dopo le immagini di scambi di droga e consumo di stupefacenti sulle panchine del parco ecco l’ultimo ritratto della vergogna immortalato da unadi. Un giovane di origine straniera, alle 18 di lunedì scorso, nel parco della Rimembranza, prima inizia ad urlare, e poi si esibisce indavanti alle auto in transito, ai passanti e ai residenti. L’uomo,alcun pudore mostra i genitali in pieno giorno nei, a pochi metri dai giochi per i bambini. Dietro di lui – si vede nel filmato – lungo la pista pedociclabile passeggiano delle persone e lungo la strada transitano alcune auto. Lui, incurante del luogo e della situazione, continua la sua ’esibizione’. Dopodiché attraversa la strada, dove dall’altra parte c’è un’auto rossa di piccola cilindrata: chi è alla guida lo fa salire.

