Dynamite 08.10.2024 Title Tuesday (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW Dynamite “Title Tuesday”, svoltosi alla Spokane Arena di Spokane, Washington. Questa puntata sarà l’ultima tappa prima di WrestleDream e ci aspettiamo diversi annunci importanti in vista del pay-per-view. Lo show si apre con un promo di Jon Moxley che parla di Bryan Danielson, definendolo un kamikaze che sta cercando di autodistruggersi. Moxley dice che dovrà essere lui a finire Danielson e che il campione AEW dovrà abbracciare il suo lato oscuro. BACKSTAGE: Bryan Danielson risponde alle parole di Moxley, promettendo di passare sopra Claudio Castagnoli e PAC nel main event di stasera. Afferma che sabato a WrestleDream darà un calcio in testa a Moxley. Darby Allin entra sul ring e chiama Brody King. I due hanno un confronto verbale intenso, con Allin che ricorda a King di avergli fatto ottenere un contratto in AEW. Zonawrestling.net - Dynamite 08.10.2024 Title Tuesday Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW”, svoltosi alla Spokane Arena di Spokane, Washington. Questa puntata sarà l’ultima tappa prima di WrestleDream e ci aspettiamo diversi annunci importanti in vista del pay-per-view. Lo show si apre con un promo di Jon Moxley che parla di Bryan Danielson, definendolo un kamikaze che sta cercando di autodistruggersi. Moxley dice che dovrà essere lui a finire Danielson e che il campione AEW dovrà abbracciare il suo lato oscuro. BACKSTAGE: Bryan Danielson risponde alle parole di Moxley, promettendo di passare sopra Claudio Castagnoli e PAC nel main event di stasera. Afferma che sabato a WrestleDream darà un calcio in testa a Moxley. Darby Allin entra sul ring e chiama Brody King. I due hanno un confronto verbale intenso, con Allin che ricorda a King di avergli fatto ottenere un contratto in AEW.

