Due uomini rimangono bloccati sotto il ponte di Alzano con il fiume in piena: salvati dai vigili del fuoco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno salvato due uomini rimasti bloccati sotto il ponte di Alzano Lombardo (Bergamo) durante il temporale dell'8 ottobre. Il fiume Serio era in piena e ha rischiato di travolgerli. Fanpage.it - Due uomini rimangono bloccati sotto il ponte di Alzano con il fiume in piena: salvati dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Idelhanno salvato duerimastiildiLombardo (Bergamo) durante il temporale dell'8 ottobre. IlSerio era ine ha rischiato di travolgerli.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentano borseggi su un bus di linea - bloccati due uomini a Napoli - I due, un 63enne di Giugliano in Campania ed un 55enne di Pozzuoli, sono stati denunciati per tentato furto con destrezza; mentre il 63enne, trovato in possesso di un telefono cellulare rubato, è stato anche denunciato per ricettazione. I poliziotti li hanno seguiti sul bus dove, durante il ... (Anteprima24.it)

Tentano borseggi su un bus di linea - bloccati due uomini a Napoli - I poliziotti li hanno seguiti sul bus dove, durante il tragitto, hanno tentato di derubare due viaggiatori, ma in entrambi i casi non sono riusciti ad asportare nulla. I due, un 63enne di Giugliano in Campania ed un 55enne di Pozzuoli, sono stati denunciati per tentato furto con destrezza; mentre ... (Anteprima24.it)