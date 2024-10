Dilei.it - Dorotea, chi è la figlia di Alex Del Piero che gioca nella Juve come il papà

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La famiglia Delcontinua a fare la storia del calcio, ma questa volta a portare il cognome in campo è, ladi Alessandro Del, leggenda dellantus. A soli 15 anni,ha già intrapreso un percorso che la sta portando a seguire le orme del padre, entrando a far parte dellantus Women Under 17. Un sogno che si realizza, tanto per lei quanto per tutti i tifosintini che vedono in questa giovane promessa una nuova luce che brilla per il futuro del club.: la nuova stella dellantus Women Nata nel 2009,del campione Alessandro Dele della moglie Sonia Amoruso, ha sempre respirato calcio. Cresciuta a Los Angeles, dove la famiglia si è trasferita dopo l’addio di Delal calcio italiano, ha mostrato fin da piccola una passione innata per il pallone.