Cosa sappiamo sull’omicidio di Francesco Chimirri e della sparatoria a Crotone | poliziotto indagato

La prima ricostruzione di quanto accaduto ieri pomeriggio nella sparatoria a Crotone dove il pizzaiolo tiktoker 44enne Francesco Chimirri è morto per un colpo di arma da fuoco sparato da una poliziotto che è stato pestato e ferito gravemente: un urto tra veicoli, un inseguimento in strada e poi la rissa e gli spari, il vice ispettore è ora indagato per omicidio.

