Come prevenire e combattere il mal di schiena secondo il dott. Andrea Foriglio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)il mal diilOsteopatia e prevenzione: il metodoper una vita senza dolori, professionista con un’esperienza decennale nel settore della salute e del benessere, ha pubblicato il suo libro “Da Zero a Benessere“ un anno fa. Questo testo ha conquistato rapidamente il primo posto su Amazon, raggiungendo il vertice delle classifiche in sole cinque ore dalla sua uscita. Nel suo libro,offre ai lettori preziose indicazioni per migliorare il loro benessere psico-fisico, facendo leva su quattro pilastri fondamentali. Oltre a questo successo,si prepara a lanciare un nuovo libro. Questa volta, il tema centrale sarà il mal di