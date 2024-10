Combattimento aereo del futuro, la Francia rilancia con la sua generazione 5.5 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Francia intende sviluppare un sistema a pilotaggio remoto da Combattimento (Ucav) stealth che possa affiancare i propri aerei da caccia entro il 2033. In base a quanto dichiarato da Sébastien Lecornu, ministro della Difesa di Parigi, il nuovo drone che affiancherà i venturi Rafale F5 sarà complementare e adatto al Combattimento collaborativo. Ben pochi dettagli sono stati condivisi, se non che sviluppo e produzione saranno affidati a Dassault Aviation, sulla base del dimostratore Ucav nEUROn, che è stato già impiegato in attività addestrative con velivoli con pilota. “Questo drone da Combattimento stealth contribuirà alla superiorità tecnologica e operativa dell’aeronautica francese entro il 2033”, ha spiegato Éric Trappier, presidente e amministratore delegato di Dassault. Formiche.net - Combattimento aereo del futuro, la Francia rilancia con la sua generazione 5.5 Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laintende sviluppare un sistema a pilotaggio remoto da(Ucav) stealth che possa affiancare i propri aerei da caccia entro il 2033. In base a quanto dichiarato da Sébastien Lecornu, ministro della Difesa di Parigi, il nuovo drone che affiancherà i venturi Rafale F5 sarà complementare e adatto alcollaborativo. Ben pochi dettagli sono stati condivisi, se non che sviluppo e produzione saranno affidati a Dassault Aviation, sulla base del dimostratore Ucav nEUROn, che è stato già impiegato in attività addestrative con velivoli con pilota. “Questo drone dastealth contribuirà alla superiorità tecnologica e operativa dell’aeronautica francese entro il 2033”, ha spiegato Éric Trappier, presidente e amministratore delegato di Dassault.

