Cnel, incontro Urso-Legacoop: In manovra un disegno di legge delega per riforma sistema cooperativo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Nella legge di bilancio di quest'anno presenteremo un disegno di legge delega collegato alla manovra, volto a riformare il sistema cooperativo italiano. Siamo consapevoli che, rispetto a 20 anni fa, quando avvenne l'ultimo riordino del settore, molte cose sono cambiate. Per questo è necessario un nuovo testo di razionalizzazione che, pur partendo dall'attuale impianto, introduca nuovi elementi, come il riconoscimento e la promozione di nuove forme di cooperazione che si stanno affiancando alle cooperative tradizionali, come quelle energetiche o di comunità". Così ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo di confronto con Legacoop e i suoi associati, intitolato "Dinamiche Industriali e Imprenditorialità cooperativa: le sfide del sistema Italia", che si è svolto a Roma nella sede del Cnel.

