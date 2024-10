Chieti, primato a rischio? La Vigor Senigallia preannuncia il ricorso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vigor Senigallia-Chieti è ancora aperta. Il club marchigiano, come si evince dal comunicato ufficiale Lnd e N°33 del 08/10/2024, ha preannunciato reclamo che mette in discussione l'esito dl rettangolo verde, che aveva visto la squadra neroverde imporsi per 3-2 e conquistare la vetta della Chietitoday.it - Chieti, primato a rischio? La Vigor Senigallia preannuncia il ricorso Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è ancora aperta. Il club marchigiano, come si evince dal comunicato ufficiale Lnd e N°33 del 08/10/2024, hato reclamo che mette in discussione l'esito dl rettangolo verde, che aveva visto la squadra neroverde imporsi per 3-2 e conquistare la vetta della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Serie D / La Vigor Senigallia fa ricorso per rigiocare il match col Chieti e chiama Grassani - Dopo il pareggio ingiustamente annullato contro il Chieti nel ko per 2-3, la società interviene e viene assistita dal più noto avvocato di diritto sportivo, che ha avuto come clienti le più importanti squadre italiane SENIGALLIA, 8 Ottobre 2024 – La Vigor Senigallia non ci sta e dopo l’evidente ... (Vallesina.tv)

Vigor - un super capitano Pesaresi non basta. Annullato il gol del pari e il Chieti fa festa - Ad inizio ripresa Clementi si gioca la carta Pesaresi, al posto di un propositivo Gonzalez. All. Nicolò Scocchera . La Vigor reagisce: su corner ben calibrato di Gonzalez, Mori prova ad intervenire sul secondo palo, ma manca la deviazione di un soffio. A Senigallia non hanno dubbi: il gol c’era ... (Ilrestodelcarlino.it)

Calcio Serie D / Vigor Senigallia - ancora una volta col Chieti solo rabbia e rimpianti (2-3) - Pronti, via e Beu causa un rigore netto quanto ingenuo stendendo Ceccarelli al 2?: Fall trasforma e il match è subito in salita (0-1). VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (57? Di Sabatino), Beu (67? Fernandez), De Angelis, Tomba, Magi Galluzzi, Mancini, Gonzalez (46? Pesaresi), Ferrara (57? ... (Vallesina.tv)

Calcio Serie D / Altro big match a Senigallia - c’è Vigor-Chieti - Nella quinta giornata di serie D i rossoblù, primi con 10 punti, affrontano il Chieti secondo a 9. 000 presenti contro l’Ancona, anche alla luce delle prevendite, degli abbonamenti (stavolta validi) e della presenza ospite prevedibile che pure domenica al Bianchelli si superi ampiamente quota 2. ... (Vallesina.tv)

Rafforzare il primato. La Vigor attende il Chieti - Un chiaro messaggio rivolto a tutte le rivali: la Vigor c’è e vuole rimanere in corsa fino alla fine. La vendita verrà interamente gestita dal Chieti pertanto il botteghino ospite rimarrà chiuso il giorno della gara. Il servizio prevendita è partito nella giornata di ieri e terminerà domenica ... (Ilrestodelcarlino.it)