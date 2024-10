Lapresse.it - Caso Santanchè, la società Visibilia chiede di patteggiare

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lafondata dalla ministra del Turismo DanielaEditore spa, ha chiesto diuna sanzione da 23mila e l’intera restituzione delle cifre contestate dall’Inps nell’udienza preliminare del procedimento per truffa aggravata ai danni dell’ente previdenziale per 126mila euro di cassa integrazione Covid, incassati fra 2020-22 per 13 dipendenti delledi, mentre i lavoratori avrebbero “continuato a svolgere le proprie mansioni secondo i contratti in corso” e in “smart working per conto delle”. I pm di Milano Luigi Luzi e Maria Gravina, che contestano i reati alla ministra, il compagno Dimitri Kunz, l’ex collaboratore Paolo Concordia e leEditore, in amministrazione giudiziaria e guidata dal commissario Maurizio Irrera, eConcessionaria, hanno dato parere favorevole al patteggiamento.