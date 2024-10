Casa a Prima vista, chi sono (davvero) i gemelli: hanno 23 anni, ma già un milione di euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Due gemelli di Frosinone protagonisti nell’ultima puntata di Casa a Prima vista, programma di successo in onda su Real Time. Nell’ultimo episodio andato in onda ieri, 7 ottobre, Gaia e Jacopo, due fratelli gemelli di 23 anni, hanno chiesto aiuto per trovare Casa a Roma agli agenti immobiliari Europa.today.it - Casa a Prima vista, chi sono (davvero) i gemelli: hanno 23 anni, ma già un milione di euro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Duedi Frosinone protagonisti nell’ultima puntata di, programma di successo in onda su Real Time. Nell’ultimo episodio andato in onda ieri, 7 ottobre, Gaia e Jacopo, due fratellidi 23chiesto aiuto per trovarea Roma agli agenti immobiliari

