Calafiori: «Gara complicata per l'Italia. Vi racconto il mio trasferimento all'Arsenal» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal ed ex obiettivo della Juve, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulla Nazionale Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sui prossimi impegni dell'Italia. LE PAROLE – «Il mio trasferimento all'Arsenal? Negli ultimi tre quattro mesi mi sono cambiate un po' la carriera e la vita, senza preavviso. Qualche

Il difensore in visita agli ex compagni prima di andare a Coverciano : "L’Arsenal? Va alla grande». Calafiori : "Sempre bello tornare qui» - "Sono contentissimo di tornare qui. Come va a Londra? Va alla grande", dice Calafiori a chi gli chiede come sia iniziata la sua nuova avventura. Si ferma per parlare anche con Nicolò Cambiaghi e chiedere notizie sul suo percorso di recupero dopo l’infortunio. m. g. Rientrato in Italia per raggiungere gli azzurri di Spalletti a Coverciano, il difensore ha fatto capolino al Dall’Ara ieri ... (Sport.quotidiano.net)

Infortunio Calafiori - il difensore salta la sfida con Israele : è già tornato a Londra - Infortunio Calafiori: il difensore dell’Arsenal salta la prossima sfida di Nations League dell’Italia contro Israele di lunedì sera Riccardo Calafiori salterà per infortunio la sfida di Nations League Italia-Israele. Il difensore non sarà a disposizione di Luciano Spalletti […]. Il difensore dell’Arsenal ha riportato un trauma contusivo del polpaccio sinistro durante la sfida contro la Francia. (Calcionews24.com)

Infortunio Calafiori - il difensore ex Bologna SI FERMA e viene SOSTITUITO! Le ultime - Altro infortunio nell’Italia di Spalletti, dopo Frattesi […]. Infortunio Calafiori, il difensore ex Bologna ora all’Arsenal SI FERMA durante Francia Italia e viene SOSTITUITO! Le ultime Il difensore dell’Arsenal ed ex Bologna, Riccardo Calafiori si è fermato nel match tra l’Italia e la Francia in Nations League ed è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco. (Calcionews24.com)