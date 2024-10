Caccia al cervo in Abruzzo, il Tar dice no agli animalisti. “Ricorreremo al Consiglio di Stato” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 14 ottobre via all’abbattimento di 469 esemplari. Il governatore Marsilio: “Confermata la legittimità delle nostre decisioni” Repubblica.it - Caccia al cervo in Abruzzo, il Tar dice no agli animalisti. “Ricorreremo al Consiglio di Stato” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 14 ottobre via all’abbattimento di 469 esemplari. Il governatore Marsilio: “Confermata la legittimità delle nostre decisioni”

