Agi.it - Biglietti troppo cari, i tifosi dell'Imoco Volley femminile rimangono casa

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Isono sul piede di guerra, tanto che hanno deciso di disertare la prossima partita di campionato contro la neo promossa in serie A Talmassons. Una trasferta che seppur vicina geograficamente, è stata annullata per via del costo dei. Sul gruppo facebook "Non Plus Ultra's Conegliano" la motivazione di questa scelta che non vedrà la tifoseria schierata con le campionesse del campionato e diversi ori olimpici che giocano con la magliae Pantere come Monica De Gennaro, Sarha Fahr. "A nome di entrambe le tifoserie organizzateConegliano, comunichiamo che, dopo una lunga e attenta riflessione e con sommo dispiacere, la trasferta organizzata per la partita del 13 ottobre p.v presso la vicina, nonché neopromossa Talmassons, viene annullata.