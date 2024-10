Basket: l’Eurolega femminile torna su RaiSport dopo quasi 15 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una notizia di particolare rilievo a livello televisivo è giunta nelle scorse ore. Riguarda l’Eurolega femminile, che verrà trasmessa da RaiSport lungo l’arco dell’annata 2024-2025. La massima competizione europea, va ricordato, vedrà al via due squadre italiane, il Famila Schio e l’Umana Reyer Venezia. L’accordo, favorito da un accordo FIP-Rai e dalla disponibilità che sia Schio che Venezia hanno mostrato, vedrà la trasmissione delle partite interne dei due club. Le partite saranno divise equamente tra Famila e Reyer, che si alterneranno ogni settimana sul canale 58. Basket femminile: Eurolega 2024-2025 al via con tanti cambiamenti. Schio e Venezia puntano in alto l’Eurolega femminile torna su RaiSport dopo un’uscita di scena durata sostanzialmente quasi 15 anni, con alcune tra le ultime immagini della massima competizione continentale che si ricordano attorno al 2010. Oasport.it - Basket: l’Eurolega femminile torna su RaiSport dopo quasi 15 anni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una notizia di particolare rilievo a livello televisivo è giunta nelle scorse ore. Riguarda, che verrà trasmessa dalungo l’arco dell’annata 2024-2025. La massima competizione europea, va ricordato, vedrà al via due squadre italiane, il Famila Schio e l’Umana Reyer Venezia. L’accordo, favorito da un accordo FIP-Rai e dalla disponibilità che sia Schio che Venezia hanno mostrato, vedrà la trasmissione delle partite interne dei due club. Le partite saranno divise equamente tra Famila e Reyer, che si alterneranno ogni settimana sul canale 58.: Eurolega 2024-2025 al via con tanti cambiamenti. Schio e Venezia puntano in altosuun’uscita di scena durata sostanzialmente15, con alcune tra le ultime immagini della massima competizione continentale che si ricordano attorno al 2010.

Basket femminile : l’Eurolega sarà trasmessa in diretta su Rai Sport - Come riportato dalla Federbasket, complice la disponibilità offerta dall’Umana Reyer Venezia e dal Famila Schio, tutte le gare casalinghe delle due squadre saranno visibili in diretta su Rai Sport. In totale saranno sei le partite della prima fase che saranno trasmesse in chiaro, da Schio-Salamanca del 10 ottobre a Schio-Miskolc del 21 novembre. (Sportface.it)