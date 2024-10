Attacco a campo profughi Jabaliya a Gaza, almeno 15 morti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) almeno 15 persone sono state uccise in un Attacco israeliano all'ospedale Al-Yemen Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese citato da Al Jazeera online, secondo cui l'ospedale colpito ospita famiglie sfollate che vivono in tende. Quotidiano.net - Attacco a campo profughi Jabaliya a Gaza, almeno 15 morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)15 persone sono state uccise in unisraeliano all'ospedale Al-Yemen Al-Saeed neldi. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese citato da Al Jazeera online, secondo cui l'ospedale colpito ospita famiglie sfollate che vivono in tende.

