ATP Shanghai, Carlos Alcaraz si prende la rivincita e batte Gael Monfils in due set (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner batte e Carlos Alcaraz risponde. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha rispettato i pronostici e si è imposto negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) contro il francese Gael Monfils sullo score di 6-4 7-5. L'iberico si è preso la rivincita nei confronti dell'esperto tennista transalpino (n.46 ATP), che lo aveva battuto a sorpresa nel 1000 a Cincinnati. Una partita non semplice per Carlitos, al cospetto di un volitivo Monfils, molto più combattivo di quanto le sue dichiarazioni della vigilia lasciassero presagire, anche se alla fine ha avuto ragione: "Vincerà al 100%, l'ultima volta sono stato fortunato", aveva dichiarato Gael. Sul cammino di Alcaraz, per la prima volta ai quarti in questo torneo, ci sarà uno tra lo statunitense Tommy Paul e il ceco Tomas Machac.

