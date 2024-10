Altro che Pink Floyd: è il campo largo unito all'Ariston la vera sfida per Carlo Conti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa settimana Carlo Conti ha dichiarato di sognare per il suo Festival di Sanremo in programma a febbraio su Rai 1 una storica reunion dei Pink Floyd sul palco dell’Ariston. Indirettamente, David Gilmour ha già risposto: intervistato dal Guardian solo qualche giorno dopo le dichiarazioni del presentatore e direttore artistico di Sanremo 2025, Gilmour ha dichiarato che mai e poi mai risuonerà più sullo stesso palco con Roger Waters a causa del suo sostegno attivo a “dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro”. Incassata l’indisponibilità da parte della band britannica – e dopo aver valutato anche l’opportunità di far incontrare sul palco dell’Ariston solo Roger Waters con Putin e Maduro – Carlo Conti ha proposto il colpaccio: la reunion dei Beatles. Ilfoglio.it - Altro che Pink Floyd: è il campo largo unito all'Ariston la vera sfida per Carlo Conti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa settimanaha dichiarato di sognare per il suo Festival di Sanremo in programma a febbraio su Rai 1 una storica reunion deisul palco dell’. Indirettamente, David Gilmour ha già risposto: intervistato dal Guardian solo qualche giorno dopo le dichiarazioni del presentatore e direttore artistico di Sanremo 2025, Gilmour ha dichiarato che mai e poi mai risuonerà più sullo stesso palco con Roger Waters a causa del suo sostegno attivo a “dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro”. Incassata l’indisponibilità da parte della band britannica – e dopo aver valutato anche l’opportunità di far incontrare sul palco dell’solo Roger Waters con Putin e Maduro –ha proposto il colpaccio: la reunion dei Beatles.

I Pink Planet portano a Casarsa la musica dei Pink Floyd. sabato 12 ottobre - Il Tributo dei Pink Planet alla straordinaria carriera della band inglese, pur mirando a un alto standard di esecuzione musicale e riproponendo alcuni aspetti visivi del gruppo originale, non ricerca la totale somiglianza con l’originale, né intende riproporre in chiave interpretativa ... (Udine20.it)

La leggendaria musica dei Pink Floyd tra note - parole ed effetti speciali - Da The Dark Side of the Moon, fino alle note dei nostri giorni, rappresentate dall’album The Endless River. Senza dimenticare altre “pietre miliari” quali Money, Wish You Were Here e Another Brick in the Wall così come altri brani meno suonati dal vivo tratti da album come Meddle, A Momentary... (Pordenonetoday.it)

Sanremo 2025 : Carlo Conti sogna i Pink Floyd sul palco dell’Ariston - Le prime voci su questa impresa epica hanno cominciato a circolare dopo che Conti è stato avvistato al concerto di David Gilmour al Circo Massimo a Roma, un raro evento che ha visto il chitarrista tornare ad esibirsi in Italia. Dopo gli anni di Amadeus, che ha saputo rilanciare il Festival con ... (Bollicinevip.com)