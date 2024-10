Alberto Genovese assolto dall’accusa di stupro, il giudice: “Calunniato. La donna aveva prestato il suo consenso” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono state depositate le motivazioni dell’assoluzione, emessa lo scorso luglio, dall’accusa di violenza sessuale per Alberto Genovese. L’ex imprenditore, condannato per i casi di abusi commessi su donne rese incoscienti, era stato denunciato da una giovane donna che, durante una trasmissione televisiva, aveva dichiarato di essere stata la fidanzata dell’uomo e di essere stata stuprata. In realtà, secondo il giudice che ha assolto l’imputato, quella era un calunnia e l’obiettivo della donna era intascare soldi con una strategia “ben pianificata“. L’intento era di “sfruttare mediaticamente la vicenda” approfittando della “morbosità dell’opinione pubblica e dei media”. Per il gup, dunque, non c’è stata alcuna violenza sessuale perché la giovane aveva “prestato il proprio consenso anche a pratiche estreme”. Ilfattoquotidiano.it - Alberto Genovese assolto dall’accusa di stupro, il giudice: “Calunniato. La donna aveva prestato il suo consenso” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono state depositate le motivazioni dell’assoluzione, emessa lo scorso luglio,di violenza sessuale per. L’ex imprenditore, condannato per i casi di abusi commessi su donne rese incoscienti, era stato denunciato da una giovaneche, durante una trasmissione televisiva,dichiarato di essere stata la fidanzata dell’uomo e di essere stata stuprata. In realtà, secondo ilche hal’imputato, quella era un calunnia e l’obiettivo dellaera intascare soldi con una strategia “ben pianificata“. L’intento era di “sfruttare mediaticamente la vicenda” approfittando della “morbosità dell’opinione pubblica e dei media”. Per il gup, dunque, non c’è stata alcuna violenza sessuale perché la giovaneil proprioanche a pratiche estreme”.

