Adamant in trasferta per il tris. Con la Virtus Padova si può volare. Ma attenzione all’ex Kleb Casella (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torna in campo già questa sera (ore 20.30) l’Adamant Ferrara, impegnata nel turno infrasettimanale sul campo della Virtus Padova e decisa a dare un ulteriore segnale al campionato dopo le due schiaccianti vittorie con Gorizia e Valsugana. I biancazzurri faranno visita ai patavini, anch’essi reduci da un successo e galvanizzati dopo la sconfitta all’esordio sul campo di San Bonifacio. La Virtus è una squadra temibile, sicuramente costruita per fare bene, con diversi elementi importanti per la categoria: su tutti l’esterno ex Kleb Casella, che sta viaggiando ad ottime cifre, il centro Lusvarghi e il play/guardia norvegese Greve. Dal canto suo, però, Ferrara ha già ampiamente dimostrato che non deve temere nessuno: il divario visto nelle prime due gare è stato lampante, e la sensazione è che questa squadra abbia ancora notevoli margini di miglioramento, soprattutto in attacco. Sport.quotidiano.net - Adamant in trasferta per il tris. Con la Virtus Padova si può volare. Ma attenzione all’ex Kleb Casella Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torna in campo già questa sera (ore 20.30) l’Ferrara, impegnata nel turno infrasettimanale sul campo dellae decisa a dare un ulteriore segnale al campionato dopo le due schiaccianti vittorie con Gorizia e Valsugana. I biancazzurri faranno visita ai patavini, anch’essi reduci da un successo e galvanizzati dopo la sconfitta all’esordio sul campo di San Bonifacio. Laè una squadra temibile, sicuramente costruita per fare bene, con diversi elementi importanti per la categoria: su tutti l’esterno ex, che sta viaggiando ad ottime cifre, il centro Lusvarghi e il play/guardia norvegese Greve. Dal canto suo, però, Ferrara ha già ampiamente dimostrato che non deve temere nessuno: il divario visto nelle prime due gare è stato lampante, e la sensazione è che questa squadra abbia ancora notevoli margini di miglioramento, soprattutto in attacco.

