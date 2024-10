Zappacosta diventa papà: il video-sorpresa della moglie Camilla sui social (Di martedì 8 ottobre 2024) Un nuovo fiocco in casa Atalanta: Davide Zappacosta diventerà presto papà. L’esterno nerazzurro e la moglie Camilla Morelli aspettano un figlio: ad annunciarlo la coppia con un video postato su Instagram. Il reel mostra la sorpresa del classe 1992, ripreso da una telecamera nascosta mentre estrae dal sacchetto un orsacchiotto di peluche con scritto “I love papà”, oltre alla grande gioia della coppia. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un nuovo fiocco in casa Atalanta: Davidediventerà presto. L’esterno nerazzurro e laMorelli aspettano un figlio: ad annunciarlo la coppia con unpostato su Instagram. Il reel mostra ladel classe 1992, ripreso da una telecamera nascosta mentre estrae dal sacchetto un orsacchiotto di peluche con scritto “I love”, oltre alla grande gioiacoppia.

