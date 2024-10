WWE: La fortuna aiuta gli audaci, il roster di NXT si salva dall’uragano Milton (Di martedì 8 ottobre 2024) In queste ore nello stato della Florida, dove normalmente si tengono le puntate di NXT, è stato indetto un ordine di evacuazione rivolto a più di un milione di abitanti a causa dell’imminente uragano Milton, che dovrebbe toccare lo stato in un non precisato punto tra le 17 e le 21 di mercoledì sera. La sindaca della città di Tampa, quella principalmente evacuata ha affermato “Posso dirlo senza drammatizzare: se scegliete di rimanere in una delle aree di evacuazione, morirete”. Anche il presidente Biden si è espresso al riguardo definendo l’imminente uragano il peggiore degli ultimi 100 anni mai affrontato dallo stato della Florida, stato che ha già dovuto contare le perdite di un altro uragano 2 settimane fa, quello Helene che ha causato 227 morti. Zonawrestling.net - WWE: La fortuna aiuta gli audaci, il roster di NXT si salva dall’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) In queste ore nello stato della Florida, dove normalmente si tengono le puntate di NXT, è stato indetto un ordine di evacuazione rivolto a più di un milione di abitanti a causa dell’imminente uragano, che dovrebbe toccare lo stato in un non precisato punto tra le 17 e le 21 di mercoledì sera. La sindaca della città di Tampa, quella principalmente evacuata ha affermato “Posso dirlo senza drammatizzare: se scegliete di rimanere in una delle aree di evacuazione, morirete”. Anche il presidente Biden si è espresso al riguardo definendo l’imminente uragano il peggiore degli ultimi 100 anni mai affrontato dallo stato della Florida, stato che ha già dovuto contare le perdite di un altro uragano 2 settimane fa, quello Helene che ha causato 227 morti.

Florida - grande preoccupazione per l’uragano Milton : esteso lo stato d’emergenza - it. Mentre la Florida sta ancora affrontando gli effetti devastanti dell’uragano Helene, si prepara a ricevere Milton, un nuovo uragano che ha già raggiunto la categoria 2 e sta guadagnando forza prima di colpire la costa del Golfo del Messico. . a sera, Milton si trovava a circa 230 miglia ... (Dailynews24.it)

Usa - un altro uragano (Milton) si abbatterà sulla Florida : ecco le mappe. Dichiarato lo Stato di emergenza - Durante un briefing, il candidato democratico ha sottolineato il "lavoro straordinario" che la Fema ha svolto sul posto, in coordinamento con le agenzie locali, e ha anche ringraziato gli "eroi" locali che si sono fatti avanti per aiutare gli stranieri e fornire loro rifugio e aiuto. According to ... (Quotidiano.net)

Terremoto in Formula 1 : Hamilton è stato tradito - Terremoto in Formula 1: Hamilton, prossimo pilota della Ferrari, a Singapore è stato tradito. Può essere frustrante, ma siamo tutti coinvolti”. Andremo lì con energia, grinta e determinazione. Un momento un po’ così, critico. Hamilton (Lapresse) – Ilveggente. È un’altra opportunità per dimostrare ... (Ilveggente.it)