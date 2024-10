’Venti anni di cura e cultura’: compleanno in mostra (Di martedì 8 ottobre 2024) Taglio del nastro oggi alle 12, nella sede dell’Assemblea Legislativa, in via Aldo Moro per la mostra ’Casa dei Risvegli Luca De Nigris: vent’anni tra cura e cultura’ curata da Giulia Ferraresi. In mostra gli scatti di quindici fotografi che hanno voluto testimoniare la al lavoro compiuto in tutti questi anni: Gin Angri, Giovanni Bortolani, Nicola Casamassima, Claudio Cricca, Cristina Ferri, Valter Finestrelli, Gabriele Fiolo, Gabriele Guerra, Giovanni Mazzanti, Marco Caselli Nirmal, Michele Nucci, Gianni Schicchi, Paolo Righi, Riccardo Rodolfi, Gino Rosa. Tra le tante foto anche un disegno, ’L’albero dei venti’ di Alessandro Bergonzoni (nella foto) testimonial da sempre della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ilrestodelcarlino.it - ’Venti anni di cura e cultura’: compleanno in mostra Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Taglio del nastro oggi alle 12, nella sede dell’Assemblea Legislativa, in via Aldo Moro per la’Casa dei Risvegli Luca De Nigris: vent’trata da Giulia Ferraresi. Ingli scatti di quindici fotografi che hanno voluto testimoniare la al lavoro compiuto in tutti questi: Gin Angri, GiovBortolani, Nicola Casamassima, Claudio Cricca, Cristina Ferri, Valter Finestrelli, Gabriele Fiolo, Gabriele Guerra, GiovMazzanti, Marco Caselli Nirmal, Michele Nucci, GiSchicchi, Paolo Righi, Riccardo Rodolfi, Gino Rosa. Tra le tante foto anche un disegno, ’L’albero dei venti’ di Alessandro Bergonzoni (nella foto) testimonial da sempre della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

