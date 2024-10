Una nuova star, nuove vittime e altre 4 cose da sapere su Smile 2 (Di martedì 8 ottobre 2024) Una nuova star, nuove vittime e altre 4 cose da sapere su Smile 2 Smile ha terrorizzato ed emozionato il pubblico nel 2022 quando ha introdotto una nuova entità malvagia con un ghigno malvagio. Scritto e diretto da Parker Finn, il film segue la terapista Rose Cotter (Sosie Bacon) all’indomani dello scioccante suicidio della sua paziente Laura (Caitlin Stacey). Nei momenti precedenti al suicidio, Laura ha raccontato a Rose di aver recentemente assistito al suicidio del suo professore e di essere stata da allora terrorizzata da un’entità invisibile. Poco prima di morire, si è tranquillizzata in modo inquietante e aveva un enorme sorriso sul volto. Ora Rose inizia a vedere persone che le sorridono nello stesso modo inquietante, dicendole che anche lei sta per morire. Naturalmente, nessun altro intorno a lei può vedere questi eventi e la sua sanità mentale viene messa in discussione. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadasuha terrorizzato ed emozionato il pubblico nel 2022 quando ha introdotto unaentità malvagia con un ghigno malvagio. Scritto e diretto da Parker Finn, il film segue la terapista Rose Cotter (Sosie Bacon) all’indomani dello scioccante suicidio della sua paziente Laura (Caitlin Stacey). Nei momenti precedenti al suicidio, Laura ha raccontato a Rose di aver recentemente assistito al suicidio del suo professore e di essere stata da allora terrorizzata da un’entità invisibile. Poco prima di morire, si è tranquillizzata in modo inquietante e aveva un enorme sorriso sul volto. Ora Rose inizia a vedere persone che le sorridono nello stesso modo inquietante, dicendole che anche lei sta per morire. Naturalmente, nessun altro intorno a lei può vedere questi eventi e la sua sanità mentale viene messa in discussione.

