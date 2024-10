Ildifforme.it - Trump affonda gli artigli sul tema migranti: “Portano cattivi geni negli Usa”

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex presidente Usa ha sostenuto che nel corso dell'amministrazione di Biden e Harris ben 13mila immigrati irregolari e accusati di omicidio sarebbero entrati nel Paese, mettendo in pericolo gli americani. In realtà il dato sarebbe falsato, perché farebbe riferimento ad un lasso di tempo precedente all'amministrazione attuale e comprenderebbe anche il periodo in cuiè stato a capo dello Stato L'articologlisul: “Usa” proviene da Il Difforme.