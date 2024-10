Treviso, investono con l’auto il fidanzato della figlia: coppia a processo per tentato omicidio (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ipotesi è che si sia trattato di una vendetta dopo una presunta aggressione alla ragazza da parte dell’uomo Repubblica.it - Treviso, investono con l’auto il fidanzato della figlia: coppia a processo per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ipotesi è che si sia trattato di una vendetta dopo una presunta aggressione alla ragazza da parte dell’uomo

FAVARO VENETO | STRAGE SANTO STEFANO DI CADORE: HUTTER PATTEGGIA 4 ANNI E 8 MESI

