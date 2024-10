Dailymilan.it - Theo Hernandez? Un capitano del Milan non si comporta così. E il mancato rinnovo pesa…

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ennesimo rosso afa riflettere sulla fascia dadel. Fonseca dovrà cambiare la sua scelta in futuro La sceneggiata a fine gara in mezzo al campo all’Artemio Franchi è stata punita da Paieretto e soprattutto dalla decisione del Giudice Sportivo. Tutto come previsto per, che indossava anche la fascia da. Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: Due giornate di squalifica aper avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara Una squalifica che verrà punita dal Club di via Aldo Rossi con una multa all’indirizzo del giocatore che a quanto pare non conosce le buone maniere e probabilmente nemmeno lo stile. Da quando veste la maglia rossonera,ha ricevuto cinque cartellini rossi.