Theo fuori: chi sostituirà il francese in Milan-Udinese? Scopriamolo assieme (Di martedì 8 ottobre 2024) L'espulsione di Theo Hernandez sta facendo riflettere il mister Paulo Fonseca su chi mettere al suo posto: c'è un favorito Pianetamilan.it - Theo fuori: chi sostituirà il francese in Milan-Udinese? Scopriamolo assieme Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'espulsione diHernandez sta facendo riflettere il mister Paulo Fonseca su chi mettere al suo posto: c'è un favorito

