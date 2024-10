Tanti screzi e poca autorità. È un Milan in crisi di nervi (Di martedì 8 ottobre 2024) La storia si ripete quasi ciclicamente. Nel momento in cui ci si aspetta il salto di qualità da parte del Milan (assalto al secondo posto dopo tre vittorie di fila), i rossoneri ricominciano un autolesionistico “gioco dell’oca“. Quel tornare al punto di partenza significa vanificare quanto fatto di buono nelle settimane precedenti. Era successo nella passata stagione (la sconfitta interna contro la Juventus che interruppe una serie di 4 successi consecutivi ma pure l’eliminazione ai quarti di finale contro la Roma in Europa League), tutto si è ripetuto negli ultimi cinque giorni. Dal ko in Champions contro il Bayer Leverkusen all’incredibile scivolone di Firenze. Sport.quotidiano.net - Tanti screzi e poca autorità. È un Milan in crisi di nervi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) La storia si ripete quasi ciclicamente. Nel momento in cui ci si aspetta il salto di qualità da parte del(assalto al secondo posto dopo tre vittorie di fila), i rossoneri ricominciano un autolesionistico “gioco dell’oca“. Quel tornare al punto di partenza significa vanificare quanto fatto di buono nelle settimane precedenti. Era successo nella passata stagione (la sconfitta interna contro la Juventus che interruppe una serie di 4 successi consecutivi ma pure l’eliminazione ai quarti di finale contro la Roma in Europa League), tutto si è ripetuto negli ultimi cinque giorni. Dal ko in Champions contro il Bayer Leverkusen all’incredibile scivolone di Firenze.

