Biccy.it - Storico autore di Paolo Bonolis tira una frecciatina a Sonia Bruganelli

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)a Ballando con le Stelle ha dimostrato di essere una delle vip più in difficoltà sulla pista da ballo e questo è stato sottolineato in particolar modo da Selvaggia Lucarelli. Il giudizio della giudice, però, non è piaciuto alla diretta interessata che proprio ieri a La Vita in Diretta se ne è lamentata con Alberto Matano. Uno sfogo che è stato criticato da Giuseppe Candela che ha trovato appoggio in Marco Salvati,di. Ma procediamo con ordine. In merito al giudizio di Selvaggia Lucarelli,da Alberto Matano si è così sfogata: “Selvaggia è una persona molto intelligente, sensibile e ha un figlio. Nel momento in cui lei ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono la madre, mi sono messa in gioco e va bene.