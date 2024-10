Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuove date di Indagini Live Stefano Nazzi torna a teatro con le nuove date di INDAGINI LIVE nel 2025. Dopo il racconto del caso del Circeo, che ha collezionato sold-out in tutta Italia quest’anno con 35mila biglietti venduti, le date 2025 vedranno Nazzi raccontare Una nuova storia, non ancora svelata. Il giornalista, scrittore e podcaster torna a teatro con una tournée che ripartirà dal TAM teatro Arcimboldi Milano il 4 (già sold-out), 5 e 6 febbraio (pochi biglietti rimasti). Proseguirà poi a Torino il 17 febbraio (teatro Colosseo), Bologna il 24 febbraio (Europauditorium), Padova il 27 febbraio (Gran teatro Geox), Brescia il 28 febbraio (teatro Clerici), di nuovo a Milano il 3 marzo (TAM teatro Arcimboldi Milano), Firenze il 10 marzo (teatro Verdi) e Roma il 17 marzo (teatro Olimpico). 361magazine.com - Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuove date di Indagini Livecon le nuove date di INDAGINI LIVE nel 2025. Dopo il racconto deldel Circeo, che ha collezionato sold-out in tutta Italia quest’anno con 35mila biglietti venduti, le date 2025 vedrannoraccontare Una nuova storia, non ancora svelata. Il giornalista, scrittore e podcastercon una tournée che ripartirà dal TAMArcimboldi Milano il 4 (già sold-out), 5 e 6 febbraio (pochi biglietti rimasti). Proseguirà poi a Torino il 17 febbraio (Colosseo), Bologna il 24 febbraio (Europauditorium), Padova il 27 febbraio (GranGeox), Brescia il 28 febbraio (Clerici), dia Milano il 3 marzo (TAMArcimboldi Milano), Firenze il 10 marzo (Verdi) e Roma il 17 marzo (Olimpico).

