Ilfattoquotidiano.it - “Stavo correndo con le cuffie, un ragazzo ha cominciato a inveire e a sputarmi addosso. C’era una signora che ha visto tutto”: il racconto di Veronica Raimondi

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Sento il dovere morale di condividere quello che mi è successo”. È con queste parole cheRimondi inizia a raccontare la sua disavventura. L’ex tronista di Uomini e Donne vive a Roma da diverso tempo e mentre faceva jogging è stata avvicinata “con cattiveria” da un. “Mi piace molto correre, vado in una zona vicina a dove abito e questa mattina sono stata aggredita da un– spiega l’ex tronista di Uomini e Donne -. La dinamica poco importa, perché a me preme il messaggio che c’è dietro.con le, unmi ha superato e mentre correva anche lui haa fissarmi con un’aria di una cattiveria che mi sognerò almeno questa notte, poi ha iniziato a inverire,, insultarmi in una lingua che non era italiano.