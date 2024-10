Silent Hill 2 remake disponibile da oggi (Di martedì 8 ottobre 2024) Konami Digital Entertainment annuncia l’uscita di Silent Hill 2, l’atteso remake dell’horror psicologico originariamente pubblicato nel 2001 è disponibile da oggi su PlayStation 5 e PC. Sviluppato da Bloober Team, con il supporto del compositore Akira Yamaoka e del concept artist Masahiro Ito, l’inquietante titolo avvolto dalla nebbia torna con grafica, audio e gameplay migliorati. Sperimentate il senso di colpa, il dolore e l’orrore esistenziale di James Sunderland mentre esplora la città di Silent Hill – il luogo speciale che lui e la defunta moglie Mary erano soliti visitare – uno scenario simbolico che ha fatto la storia del genere. Il remake amplia le aree che i giocatori potranno esplorare, introduce la visuale over-the-shoulder, rinnova il sistema di combattimento e aggiunge nuove cut-scene. Nerdpool.it - Silent Hill 2 remake disponibile da oggi Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Konami Digital Entertainment annuncia l’uscita di2, l’attesodell’horror psicologico originariamente pubblicato nel 2001 èdasu PlayStation 5 e PC. Sviluppato da Bloober Team, con il supporto del compositore Akira Yamaoka e del concept artist Masahiro Ito, l’inquietante titolo avvolto dalla nebbia torna con grafica, audio e gameplay migliorati. Sperimentate il senso di colpa, il dolore e l’orrore esistenziale di James Sunderland mentre esplora la città di– il luogo speciale che lui e la defunta moglie Mary erano soliti visitare – uno scenario simbolico che ha fatto la storia del genere. Ilamplia le aree che i giocatori potranno esplorare, introduce la visuale over-the-shoulder, rinnova il sistema di combattimento e aggiunge nuove cut-scene.

