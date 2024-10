Serie C. Taurino elogia il Gubbio: "Vittoria di cuore» (Di martedì 8 ottobre 2024) Gubbio – Vincere a Pineto era tutt’altro che scontato, ma il Gubbio ha risposto presente e grazie a una buona prestazione porta a casa tre punti importanti per il morale e per la classifica. Mister Taurino si prende la Vittoria ma non è totalmente soddisfatto di quanto visto: "È stata una partita sporca, la posta in palio era importante e il calcio a volte è bello perché strano: oggi non siamo stati sempre lucidi nel palleggio e anzi, a volte arruffoni ma l’abbiamo vinta. Potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco ma abbiamo messo tanto cuore in questa sfida, volevamo tornare a fare punti e abbiamo avuto la forza anche di ribaltarla". Sport.quotidiano.net - Serie C. Taurino elogia il Gubbio: "Vittoria di cuore» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024)– Vincere a Pineto era tutt’altro che scontato, ma ilha risposto presente e grazie a una buona prestazione porta a casa tre punti importanti per il morale e per la classifica. Mistersi prende lama non è totalmente soddisfatto di quanto visto: "È stata una partita sporca, la posta in palio era importante e il calcio a volte è bello perché strano: oggi non siamo stati sempre lucidi nel palleggio e anzi, a volte arruffoni ma l’abbiamo vinta. Potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco ma abbiamo messo tantoin questa sfida, volevamo tornare a fare punti e abbiamo avuto la forza anche di ribaltarla".

