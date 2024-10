Senza casco su uno scooter rubato scappa dai Carabinieri, cade e muore (Di martedì 8 ottobre 2024) A bordo di uno scooter rubato è scappato alla vista dei Carabinieri e, Senza casco, si è schiantato contro un muro. Il ragazzino, un 17enne incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov'è deceduto poco dopo.È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre 2024 Today.it - Senza casco su uno scooter rubato scappa dai Carabinieri, cade e muore Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A bordo di unoto alla vista deie,, si è schiantato contro un muro. Il ragazzino, un 17enne incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov'è deceduto poco dopo.È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre 2024

