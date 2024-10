SE MI LASCI NON VALE: SU RAI2 LA COPIA DI TEMPTATION ISLAND AL LIMITE DEL PLAGIO (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli indizi c’erano ma con l’uscita del promo di “Se mi LASCI non VALE”, il dating show di RAI2 con Luca Barbareschi pare tale e quale a TEMPTATION ISLAND. “Una COPIA al LIMITE del PLAGIO” fa notare il notare attento Vittorio sui social. Persino le inquadrature e le atmosfere: tutto richiama il reality di Canale 5 anche nei dettagli. Al pubblico amante di #TEMPTATIONISLAND consiglio vivamente di seguire questo programma di #RAI2 Sembra proprio una COPIA al LIMITE del PLAGIO ?#LucaBarbareschi conduce #SeMiLASCINonVALE, prossimamente in onda#Promo #Rai #Palinsesti #AscoltiTv #Auditel #CoseDiTv pic.twitter.com/yRNU5G99e3 — Vittorio (@ilvit02) October 8, 2024 SE MI LASCI NON VALEDa lunedì 21 ottobre su RAI2 Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Bubinoblog - SE MI LASCI NON VALE: SU RAI2 LA COPIA DI TEMPTATION ISLAND AL LIMITE DEL PLAGIO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli indizi c’erano ma con l’uscita del promo di “Se minon”, il dating show dicon Luca Barbareschi pare tale e quale a. “Unaaldel” fa notare il notare attento Vittorio sui social. Persino le inquadrature e le atmosfere: tutto richiama il reality di Canale 5 anche nei dettagli. Al pubblico amante di #consiglio vivamente di seguire questo programma di #Sembra proprio unaaldel?#LucaBarbareschi conduce #SeMiNon, prossimamente in onda#Promo #Rai #Palinsesti #AscoltiTv #Auditel #CoseDiTv pic.twitter.com/yRNU5G99e3 — Vittorio (@ilvit02) October 8, 2024 SE MINONDa lunedì 21 ottobre suSei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi.

