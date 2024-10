Sanità, gli italiani che pagano di tasca propria per curarsi aumentano del +10% in anno (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Servizio sanitario nazionale è il grande malato d’Italia, con quasi 4,5 milioni di pazienti che rinunciano a curarsi a causa delle lunghe liste d’attesa o dei costi proibitivi per accedere alla Sanità privata. E il numero delle persone costrette a pagare di tasca propria per le cure mediche è balzato in avanti del +10,3% in un solo anno; nel linguaggio tecnico tale spesa viene definita “out of pocket“. E non tutto: il Ssn soffre poi per la cronica carenza di medici e infermieri con i camici bianchi che, fra l’altro, passano al privato dopo anni di demotivazione. Per non parlare dello Stivale sempre più tagliato a metà, con i pazienti del Sud in fuga verso il Nord alla ricerca di cure migliori. Quifinanza.it - Sanità, gli italiani che pagano di tasca propria per curarsi aumentano del +10% in anno Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Servizio sanitario nazionale è il grande malato d’Italia, con quasi 4,5 milioni di pazienti che rinunciano aa causa delle lunghe liste d’attesa o dei costi proibitivi per accedere allaprivata. E il numero delle persone costrette a pagare diper le cure mediche è balzato in avanti del +10,3% in un solo; nel linguaggio tecnico tale spesa viene definita “out of pocket“. E non tutto: il Ssn soffre poi per la cronica carenza di medici e infermieri con i camici bianchi che, fra l’altro, passano al privato dopo anni di demotivazione. Per non parlare dello Stivale sempre più tagliato a metà, con i pazienti del Sud in fuga verso il Nord alla ricerca di cure migliori.

