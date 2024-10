Ritorno allo stile formale (Di martedì 8 ottobre 2024) Seguire la moda significa assistere a continui cambiamenti, evoluzioni estetiche e spesso ricorsi storici. Nella continua ricerca del nuovo, un processo apparentemente sempre più difficile, il ripristino di valori conosciuti per assurdo può diventare la novità . Ne è un esempio lampante una delle tendenze proposte per questo autunno inverno ovvero i classici outfit da ufficio. Molte delle collezioni maschili presentate a Milano e Parigi nel gennaio scorso hanno definito un chiaro Ritorno all’abbigliamento formale, un’estetica urbana, semplice e devota ad un’eleganza classica. La formula è semplice, abito, camicia, cravatta. Da Prada, Valentino, Armani, Loewe, Gucci e Fendi, sono solo alcune delle grandi case di moda che hanno abbracciato questa tendenza e questo stile austero, rivisitandone, ovviamente, i volumi, i colori e i materiali. Panorama.it - Ritorno allo stile formale Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Seguire la moda significa assistere a continui cambiamenti, evoluzioni estetiche e spesso ricorsi storici. Nella continua ricerca del nuovo, un processo apparentemente sempre più difficile, il ripristino di valori conosciuti per assurdo può diventare la novità . Ne è un esempio lampante una delle tendenze proposte per questo autunno inverno ovvero i classici outfit da ufficio. Molte delle collezioni maschili presentate a Milano e Parigi nel gennaio scorso hanno definito un chiaroall’abbigliamento, un’estetica urbana, semplice e devota ad un’eleganza classica. La formula è semplice, abito, camicia, cravatta. Da Prada, Valentino, Armani, Loewe, Gucci e Fendi, sono solo alcune delle grandi case di moda che hanno abbracciato questa tendenza e questoaustero, rivisitandone, ovviamente, i volumi, i colori e i materiali.

