Pisilli: «Mi ha impressionato molto quel giocatore. Un grande onore vestire la maglia della Nazionale» (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Pisilli, centrocampista della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua prima convocazione in Nazionale Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa a Coverciano vista la sua convocazione in Nazionale. LE PAROLE – «Non ho ancora tante partite, ma dalla panchina ho potuto vedere l’intensità con Calcionews24.com - Pisilli: «Mi ha impressionato molto quel giocatore. Un grande onore vestire la maglia della Nazionale» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di, centrocampistaRoma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua prima convocazione inNiccolò, centrocampistaRoma, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa a Coverciano vista la sua convocazione in. LE PAROLE – «Non ho ancora tante partite, ma dalla panchina ho potuto vedere l’intensità con

