Unlimitednews.it - Pallanuoto al via, Barelli “Fin punta sui due campionati”

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Inizia l’ennesima stagione molto importante, consu cui la federazionemolto anche dal punto di vista della copertura mediatica, oltre a una serie di iniziative a sostegno delle società, e prosegue anche la nostra attività di sensibilizzazione delle autorità statali per avere sostegni fondamentali sia dal punto di vista normativo che impiantistico”. Queste le parole presidente della Fin, Paolo, in occasione della conferenza di presentazione deimaschile e femminile di, al via rispettivamente il 12 e il 19 ottobre. “Sarà un campionato bellissimo perchè ci sono grandi allenatori, che vengono da una scuola importante e che sono in prima fila per far crescere i giovani. Il Settebello è già competitivo, ma abbiamo anche una generazione giovane molto forte.