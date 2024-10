Palacios: «All’Inter porto tre caratteristiche. Vi spiego l’origine del mio ruolo» (Di martedì 8 ottobre 2024) Tomas Palacios si è nuovamente raccontato ai tifosi dell’Inter, indicando le sue caratteristiche principali e spiegando come sia arrivato ad assumere la posizione di difensore centrale. LE caratteristiche – Tomas Palacios è stato l’ultimo acquisto dell’Inter nella finestra estiva di calciomercato. Il difensore argentino si è raccontato sull’account Youtube ufficiale dei nerazzurri, descrivendosi ai tifosi del club meneghino: «Gioco aereo, forza e tecnica. Mi soprannominano ‘La Torre’ per la mia stazza. Si tratta di un’espressione che hanno utilizzato per la prima volta a La Pampa, essendo io pampeano. Ora mi ispiro ai miei compagni di squadra, dai quali imparo molto». Inter-news.it - Palacios: «All’Inter porto tre caratteristiche. Vi spiego l’origine del mio ruolo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tomassi è nuovamente raccontato ai tifosi dell’Inter, indicando le sueprincipali e spiegando come sia arrivato ad assumere la posizione di difensore centrale. LE– Tomasè stato l’ultimo acquisto dell’Inter nella finestra estiva di calciomercato. Il difensore argentino si è raccontato sull’account Youtube ufficiale dei nerazzurri, descrivendosi ai tifosi del club meneghino: «Gioco aereo, forza e tecnica. Mi soprannominano ‘La Torre’ per la mia stazza. Si tratta di un’espressione che hanno utilizzato per la prima volta a La Pampa, essendo io pampeano. Ora mi ispiro ai miei compagni di squadra, dai quali imparo molto».

