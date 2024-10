Nuovo asfalto sulla Pedemontana, i lavori per una settimana durante la notte (Di martedì 8 ottobre 2024) A Fiorano hanno preso il via, lunedì 7 ottobre, i lavori di manutenzione stradale lungo la strada provinciale 467 Pedemontana nel tratto da Fiorano a Pozza di Maranello. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, i lavori si svolgeranno nelle ore Modenatoday.it - Nuovo asfalto sulla Pedemontana, i lavori per una settimana durante la notte Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A Fiorano hanno preso il via, lunedì 7 ottobre, idi manutenzione stradale lungo la strada provinciale 467nel tratto da Fiorano a Pozza di Maranello. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, isi svolgeranno nelle ore

Lavori alla nuova Pedemontana - riapre al transito via del Cristo - Riaprirà al transito nel primo pomeriggio di lunedì 30 settembre, il tratto di via del Cristo a Solignano Nuovo di Castelvetro chiuso dallo scorso 3 agosto, nell’ambito dei lavori dell'ultimo stralcio della nuova Pedemontana, tra provinciale 17 a Cà di Sola a via del Cristo a Castelnuovo Rangone. (Modenatoday.it)

Cade da una scala durante i lavori . Infortunio alla Pedemontana - Sul posto, per gli accertamenti di rito – per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e le norme legato alla sicurezza sul lavoro – sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’esatta dinamica dell’episodio. Il ... (Ilrestodelcarlino.it)